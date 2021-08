Venezia, anteprima filmino della Sgarbi da brano Extraliscio

ROMA, 02 AGO - Sarà in anteprima alle Giornate degli Autori della 78/ma Mostra del Cinema di Venezia, il nuovo piccolo film di Elisabetta Sgarbi sulle note del brano 'La nave sul monte' degli Extraliscio, il gruppo che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo con 'Bianca Luce Nera'. 'La nave sul monte' è tratta dall'album 'È bello perdersi' (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music). Dopo aver vinto il Pesaro film Festival 2021 (sezione VedoMusica) con il video del singolo degli Extraliscio 'È bello perdersi', Elisabetta Sgarbi, fondatrice e direttrice della casa editrice La nave di Teseo e del Festival Internazionale La Milanesiana, produttrice degli Extraliscio (Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara) con Betty Wrong Edizioni, con 'La nave sul monte' segna l'inizio di un nuovo capitolo in cui i videoclip vengono riconosciuti come vere e proprie opere cinematografiche. 'La nave sul monte' è stato Girato tra Ro Ferrarese , paese d'origine della Sgarbi e la suggestiva Nave sul monte arenata sulle colline di Genga, in provincia di Ancona. Gli Extraliscio, Gilda Mariani e Leo Mantovani, insieme alle ballerine della tradizione romagnola, popolano un mondo ancestrale. Il brano 'La nave sul monte', scritto da Mirco Mariani e Elisabetta Sgarbi su musica dello stesso Mariani, è la storia di un'impresa impossibile e folle. E' la seconda volta che la Sgarbi arriva alla Mostra del Cinema di Venezia con gli Extraliscio, dopo l'anteprima del film 'Extraliscio - Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell'alba' presentato nel 2020 e tutt'ora in replica in tutta Italia, distribuito da Nexo Digital. E continua il tour estivo degli Extraliscio, prodotto da International Music and Arts, 'E' bello perdersi - tour d'Italie', una serie di imperdibili e imprevedibili concerti fuori dagli schemi, in cui Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara presentano per la prima volta live le canzoni del loro album 'È bello perdersi', accompagnati da Alfredo Nuti (chitarra e basso), Enrico Milli (tromba e fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e Fiorenzo Tassinari (sassofono). Il gruppo fa anche da colonna sonora alla Milanesiana con i brani 'Il ballo della Rosa' e 'Milanesiana di Riviera'. (ANSA).