Link, Festival giornalismo e nuovi media a Trieste

TRIESTE, 31 LUG - Torna a Trieste Link Festival del giornalismo e dei nuovi media, giovedì 2 a domenica 5 settembre nella Fincantieri Newsroom di Piazza Unità, con 80 grandi voci del nostro tempo che discuteranno del mondo che verrà, in una edizione curata da Francesca Fresa con il direttore editoriale Giovanni Marzini, organizzata da Prandicom. Dunque, si parlerà in particolare di ripresa sostenibile, attraverso una trentina di incontri che puntano lo sguardo sull'attualità e sulle proiezioni future, Degli scenari legati all'impegno contro il coronavirus dialogheranno a Link Festival il virologo Giorgio Palù, Presidente dell'AIFA Agenzia Italiana del farmaco e lo scienziato Mauro Giacca, membro di Academy of Medical Science e Professore al King's College di Londra. Fra i protagonisti anche lo storico direttore d'orchestra Beppe Vessicchio, il presidente dell'associazione internazionale d'impatto ambientale Giuseppe Magro, il Direttore Generale Unicef Italia Paolo Rozera e la presidente Carmela Pace, i direttori di Radio1 Simona Sala, La Repubblica Maurizio Molinari, Avvenire Marco Tarquinio e dei quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo Omar Monestier, l'agroeconomista Andrea Segrè, i giornalisti Federica Sciarelli, Giovanna Botteri, Fabrizio Roncone, Paolo Condò, Gerardo Greco, Maria Volpe, Roberta Ammendola, Giorgio Zanchini, Giancarlo Loquenzi, Emma D'Aquino, Alberto Matano, Francesco Repice, Filippo Corsini e Serena Bortone, il presidente ISPI Giampiero Massolo, gli autori e conduttori di Caterpillar Massimo Cirri e Forrest Luca Bottura, l'artista e doppiatore Luca Ward, gli attori Lino Guanciale e Gabriella Pession. Green pass per accedere, la parità di genere come 'bussola' attraverso l'adesione alla campagna "No woman no panel", senza donne non se ne parla. Info e programma linkfestival.it (ANSA).