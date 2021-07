Potere, passione e omicidio in primo trailer House of Gucci

NEW YORK, 30 LUG - Potere, passione e un omicidio. Il primo trailer per 'House of Gucci' il film di Ridley Scott con Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani in sala dal 24 novembre, svela parte degli intrecci che portano all'assassinio di Maurizio Gucci, imprenditore e presidente della casa di moda Gucci. La moglie Patrizia Reggiani ha scontato 18 anni in carcere per essere stata la mandante. Pellicce, gioielli, abiti firmati e abbigliamento da sci sono presenti in gran parte del trailer. Gaga sembra invece sempre vestita per fare colpo grazie al lavoro della costumista Janty Yates. Alcuni membri del cast sembrano anche irriconoscibili, Jared Leto è stato significativamente invecchiato per assomigliare a Paolo Gucci, ex presidente della casa Gucci mentre Al Pacino ha il ruolo di Aldo Gucci, figlio di Guccio Gucci, fondatore della maison di moda. "Non mi considero una persona particolarmente etica - dice Gaga nel ruolo di Patrizia - ma sono giusta". Il film, scritto da Roberto Bentivegna, è basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden. (ANSA).