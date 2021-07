Venezia: 'Naviganti', Donpasta racconta artisti in lockdown

BARI, 30 LUG - 'Naviganti' è il titolo del film-documentario sulla condizione degli artisti pre e post lockdown realizzato dall'artista Daniele De Michele, alias Donpasta, e che sarà presentato tra gli eventi speciali delle 'Giornate degli Autori' alla Mostra internazionale d'Arte del Cinema di Venezia. 'Naviganti' è uno dei 10 progetti filmici prodotti dalla Fondazione Con il Sud e Apulia Film Commission. Nell'arco di un anno e mezzo, dentro e fuori il lockdown, Donpasta racconta la propria quotidianità intrecciata a quella di una scenografa disoccupata, di un musicista senza spettacoli, di un contadino poeta, documentando il modo in cui sono sopravvissuti a un conflitto esterno e interiore: sentivano che in questa crisi le cose fragili avrebbero rischiato di scomparire, avevano bisogno di un'idea per uscire dalle acque torbide e fu così che divennero naviganti. 'Naviganti' è un film-documentario di Daniele De Michele con l'amichevole collaborazione di Agostino Ferrente, voce narrante di Fabrizio Gifuni, con Daniele Sepe, Giulia Bonaldi, Modesto Silvestri, realizzato da Audioimage in partenariato con Arci Movie di Napoli e l'associazione Fermenti Lattici di Lecce. La produzione è stata curata da Antonio Borrelli, Daniele De Michele e Davide Mastropaolo. (ANSA).