Vitucci vince il Concorso 2 Agosto col brano 'Nelle pieghe'

BOLOGNA, 29 LUG - Il concerto finale della ventisettesima edizione del Concorso Internazionale di Composizione '2 agosto', che si terrà domenica 2 agosto alle 21.15 in Piazza Maggiore a Bologna (con diretta su Rai5 e Radio3 Rai), vedrà sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna il maestro Marco Angius. Nato nel 1994 con l'intento non solo di tenere viva la memoria delle vittime della strage alla stazione di Bologna di 41 anni fa, ma anche di rispondere alla violenza con la creatività dell'arte e della musica, il Concorso '2 agosto' è un'importante occasione per i giovani compositori di tutto il mondo di farsi conoscere e ascoltare, facendo eseguire le proprie opere da solisti di fama e orchestre di grande livello. Durante la serata verranno eseguiti i brani dei tre vincitori dell'edizione 2021, dedicata alle partiture per orchestra, senza l'aggiunta di strumenti solisti, selezionati dalla giuria presieduta dal compositore Ivan Fedele e composta da Marco Angius, Claudio Ambrosini, Unsuk Chin e Augusta Read Thomas: primo premio a Francesco Vitucci per il brano 'Nelle pieghe', secondo premio a Cesare Rolli per 'Fluo' e terzo premio a Krystian Neścior per 'Pezzetti di nebbia'. Una menzione speciale da parte della giuria, infine, per la partitura 'Chiaroscuro' di Davide Spina. Il programma della serata verrà completato da 'Orpheus"' di Igor Stravinskij, del quale quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa, balletto commissionato dal coreografo Georges Balanchine e ispirato al mito di Orfeo. Il Concorso '2 agosto' è organizzato dal 2019 dal Teatro Comunale di Bologna e patrocinato e promosso dall'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi.