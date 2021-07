Torna a Roma il Mia - Mercato internazionale audiovisivo

ROMA, 29 LUG - Torna per la settima edizione, dal 13 al 17 ottobre a Roma nei consueti spazi del Distretto Barberini, il Mia - Mercato Internazionale Audiovisivo. Fitto programma di panel, vetrine di contenuti e proiezioni per circa 200 sessioni in quattro giorni. Forte dell'esperienza del 2020, segnata dalla pandemia (ma con 8mila presenze sia fisiche che da remoto), l'attività on-site sarà potenziata e integrata dall'attività online grazie al Mia Digital, la piattaforma che consentirà l'accesso a migliaia di utenti, la fruizione digitale di tutte le attività e la possibilità di accedere ad un vasto catalogo di contenuti multimediali inediti. In sei edizioni, dal 2015, il Mia, la cui direzione è affidata a Lucia Milazzotto, si è affermato come punto di riferimento per l'industria nazionale e internazionale, appuntamento di business sempre più importante in grado di anticipare le esigenze del settore in un contesto in rapida evoluzione. Con l'obiettivo di continuare ad anticipare tendenze e modelli di business del settore e sostenere l'ecosistema in modo efficiente nella prospettiva internazionale, il Mia ha rinnovato l'offerta di contenuti, strumenti di networking e di mercato, attraverso il potenziamento di tre divisioni: Scripted, curata da Gaia Tridente, Unscripted, curata da Marco Spagnoli e Strategic Development affidata a Francesca Palleschi. Film e Drama, componenti essenziali della divisione Mia Scripted, offriranno programmi specifici e trasversali, sotto la guida esperta di un gruppo di eccellenze del settore, che andranno a comporre i Drama e Film Advisory Board 2021. (ANSA).