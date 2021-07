Vasco live a Trento il 20/5 2022 per Trentino Music Arena

ROMA, 28 LUG - Vasco Rossi live a Trento, il 20 maggio 2022 per inaugurare Il Trentino Music Arena. Lo ufficializza la Provincia Autonoma di Trento che apre un nuovo spazio dedicato alla musica. Il nuovo parco si chiama Trentino Music Arena, sorge a pochi km dalla città, nell'area San Vincenzo di Mattarello, ed è in grado di ospitare oltre 100mila persone. Dunque spetta a Vasco Rossi l'onore di essere il primo a battezzare la nuova Arena. Il concerto darà anche il via al Vasco Live 2022 (con le date riprogrammate causa covid, già sold out): 24 maggio Milano - Ippodromo Milano Trenno; 28 maggio Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari; 3 giugno Firenze - Visarno Arena; 11 e 12 giugno Roma - Circo Massimo. (ANSA).