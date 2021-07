AD10S nei Quartieri spagnoli, docu sui funerali di Maradona

NAPOLI, 28 LUG - Buenos Aires, 26 novembre 2020: un fiume di gente saluta per l'ultima volta Diego Armando Maradona alla Casa Rosada dove era stata disposta la camera ardente. Un addio commovente, quello raccontato in 10 minuti dal regista argentino Juan Renau che chiuderà la 14/a edizione del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano nella Corte dell'Arte della Fondazione Foqus a Napoli. Domani alle 21 "AD10S" (in anteprima italiana) anticiperà la proiezione di "La boda de Rosa" di Iciar Bollaín, commedia vincitrice del Premio Goya per la Miglior attrice non protagonista, Nathalie Poza. Il festival, inaugurato dal videomessaggio di Pedro Almodovar che introduceva la proiezione del suo "La voz humana" con Tilda Swinton, ha visto come ospite d'onore il regista andaluso Benito Zambrano che presentato in anteprima italiana assoluta "Intemperie", vincitore di due Premi Goya 2020. Il programma è curato da Federico Sartori e Iris Martín-Peralta (Exit Media), La manifestazione è sostenuta dall'Ufficio culturale dell'Ambasciata di Spagna in Italia, FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli Onlus, Acción Cultural Española, Ufficio del turismo spagnolo, Instituto Cervantes di Napoli, Fondazione con il sud e IILA - Instituto Italo-Latinoamericano. (ANSA).