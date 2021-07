Musica: Rava indisposto, concerto Pozza-Lanzoni per Ustica

BOLOGNA, 28 LUG - Per motivi di salute del maestro Enrico Rava, il Concerto per la Memoria di Ustica previsto in coppia con Andrea Pozza, in programma giovedì 29 luglio a Bologna, al Parco della Zucca, cambia formazione: la serata vedrà in scena Pozza e Alessandro Lanzoni. Lo spettacolo - una prima assoluta, immaginata appositamente per la rassegna 'Attorno al Museo', in collaborazione con Bologna Jazz Festival - rappresenta l'inedito incontro tra due dei più apprezzati pianisti jazz italiani. Andrea Pozza è cresciuto accompagnando fin da giovanissimo alcuni mostri sacri internazionali, da Chet Baker, a Lee Konitz, George Coleman, Johnny Griffin e Sal Nistico, stringendo sodalizi musicali di lungo corso con Massimo Urbani, Tullio De Piscopo, Steve Grossman ed Enrico Rava. Alessandro Lanzoni, enfant prodige oggi nel pieno della maturità artistica, ha già l'esperienza di un veterano, affinata nei gruppi di Roberto Gatto e Kurt Rosenwinkel e soprattutto in qualità di leader in compagnia di musicisti del calibro di Thomas Morgan, Jeff Ballard, Eric McPherson, Larry Grenadier e Ralph Alessi. Un dialogo a quattro mani che alternerà momenti di pura improvvisazione ad altri di spiccato lirismo. (ANSA).