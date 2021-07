Ustica:concerto di Rava e Pozzi celebra il 41/o anniversario

BOLOGNA, 28 LUG - Il trombettista Enrico Rava, assieme a Andrea Pozzi che lo accompagnerà al pianoforte, saranno i protagonisti del concerto per celebrare il 41/o anniversario della strage di Ustica, quando il 27 giugno del 1980 un aereo civile dell'Itavia venne abbattuto da un missile in quella che venne definita un'azione di guerra in tempo di pace e che provocò la morte degli 81 occupanti. Attorno al Museo, Concerto per la memoria è il titolo della performance nella quale i due artisti, in collaborazione con Bologna Jazz Festival si esibiranno al Parco della Zucca, giovedì 29 luglio alle 21.15 nello spazio bolognese antistante al museo dove è ospitato il relitto dell'aereo. Il duo presenterà melodie e brani tratti dalla migliore tradizione jazzistica: dagli standard più antichi come Cheek to Cheek a brani, particolarmente cari a Rava, tratti dal repertorio di Miles Davis e Chet Baker, a qualche incursione nella musica brasiliana di Jobim; il tutto elaborato in maniera originale dalle personalità dei due musicisti. Pozza e Rava si conoscono musicalmente da sempre. Pozza, per cinque anni, ha fatto parte del quintetto di Rava (dal 2004 al 2008) con il quale si è esibito in tutto il mondo. (ANSA).