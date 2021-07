Jungle Cruise, Blunt e 'the Rock' come Indiana Jones

ROMA, 27 LUG - Un pizzico di Indiana Jones e di Pirati dei Caraibi, tanta giungla con animali feroci, cascate vertiginose, una spruzzata di mistero che potrebbe cambiare le sorti del mondo e l'ironia giusta per affrontare anche i più grandi pericoli. Eccoci entrati nel mondo Disney di JUNGLE CRUISE, film diretto da Jaume Collet-Serra, ambientato durante i primi anni del XX secolo e che prende il nome dalle giostre omonime comparse nei parchi giochi dal 1955, dal 28 luglio in sala e dal 30 in streaming su Disney+. Questa la storia. Frank (Dwayne Johnson, meglio conosciuto come 'The Rock'), capitano di un piccolo battello ma indomito, noto come La Quila, accetta di accompagnare nei meandri della selvaggia giungla amazzonica due esploratori inglesi, la scienziata Lily Houghton (Emily Blunt) e suo fratello McGregor (Jack Whitehall). La coppia è alla ricerca di un mitico albero che possiede straordinarie proprietà curative: l'Albero della Vita. La scoperta dell'arbusto potrebbe cambiare il futuro della medicina e salvare le sorti dell'umanità. Il gruppo dovrà vedersela non solo con i pericoli che la giungla nasconde, i suoi veri abitanti, gli animali selvatici, che non perderanno occasione per attaccarli, ma anche con un'altra spedizione rivale tedesca, spietata e senza alcuno scrupolo. (ANSA).