A Giffoni in anteprima 'Il giro del mondo in 80 giorni'

SALERNO, 27 LUG - LaSabri, youtuber molto conosciuta anche nel gaming, arriva a #Giffoni50Plus, in corso a Giffoni Valle Piana (Salerno), per l'anteprima de "Il giro del mondo in 80 giorni' di Samuel Toureux nel quale presta la sua voce ad uno dei personaggi. Tutte le mani in platea sono alzate per il ciak che dà avvio alla proiezione, in cui LaSabri interpreta la ranocchia Auda, "l'amica che tutti vorrebbero avere". "Avete letto Il giro del mondo in 80 giorni? Secondo voi ce la faranno i nostri amici animali a vincere questa scommessa? - domanda, coinvolgendo i piccoli giffoner di Generator +6, raccontando la difficoltà del doppiare un cartoon -. La prima volta che sentirete la mia voce, fate un urlo. Alla fine, però, mi dovete dire se sono stata brava". "Non mi aspettavo - ha detto - che ci fosse così tanto entusiasmo. Per me è stato wow, tutti che urlavano, tutti felici, tutti sorridenti. Questo è il bello di Giffoni". (ANSA).