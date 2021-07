Colapesce Dimartino fanno tappa a Roma

ROMA, 27 LUG - Il tour di Colapesce e Dimartino fa tappa a Roma. La coppia di cantautori, duo rivelazione del festival di Sanremo che sta segnando questo 2021, è protagonista di un lungo tour estivo nei più importanti festival e arene estive italiane. Al centro del loro live il loro ultimo album "I mortali²" (42 Records/Numero Uno), senza dimenticare "Musica leggerissima" che è stata certificata dalla FIMI come il singolo più venduto nel primo semestre 2021. In scaletta anche l'omaggio a Franco Battiato con Povera Patria e l'ultimo singolo Toy Boy con Ornella Vanoni (che fa la sua "apparizione" da remoto, con la voce registrata che riempie la Cavea). Colapesce e Dimartino, in una scenografia un po' anni Ottanta con pannelli colorati e microfoni con tanto di filo, propongono anche alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima). Prossimi appuntamenti: 31 luglio al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR), 7 agosto al Locus Festival di Fasano (BR), 8 agosto in Piazza Plebiscito di Ferrandina (MT), 21 agosto al Terrasound di Francavilla al Mare (CH), 22 agosto al Luce Music Festival di Lecce, 24 agosto al Castello di Arco (TN) (in acustico), 28 agosto con la data già sold out di Taormina, 3 settembre a Settembre Prato È Spettacolo di Prato e il 4 settembre al Nosound Fest di Servigliano (FM). (ANSA).