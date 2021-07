Premio Raffaella Carrà a corto di Licheri, lo consegna Iapino

PORTO SANTO STEFANO (GROSSETO), 26 LUG - E' stato assegnato al cortometraggio 'L'Ultima Habanera' di Carlo Licheri il premio Raffaella Carrà, alla sua prima edizione, nell'ambito del Pop corn film festival di Porto Santo Stefano (Grosseto). Il riconoscimento era stato messo in palio dalla stessa Carrà - madrina del festival dell'Argentario dove trascorreva le vacanze - per il corto con l'idea più originale. A consegnare ieri sera il premio Sergio Iapino. Nel presentare 'L'Ultima Habanera', Federico Moccia, presidente della giuria, ha spiegato: "Con il suo ombelico e con la sua risata, con la sua leggerezza e la sua profondità ci ha fatto compagnia emozionandoci e divertendoci. Così questo film, in un modo tutto suo, ce l'ha ricordata, rievocata. Nel cortometraggio vediamo una cantante, i capelli biondi, e anche un musicista, Franco Pisano, che ce l'ha fatta amare ancora di più con il suo Tuca Tuca". (ANSA).