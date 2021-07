Mainetti, porto alla Mostra la mia sfida Freaks Out

ROMA, 26 LUG - Attesissimo e infine annunciato tra i 5 titoli italiani in gara Freaks Out di Gabriele Mainetti, il nuovo ambizioso film del regista che con l'opera prima Lo chiamavano Jeeg Robot ha dato una scossa al cinema italiano recente, conquistando decine di premi, un record di botteghino e una platea di fan. Scritto ancora con Nicola Guaglianone, ritrovando nel cast Claudio Santamaria (con Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini), Freaks Out nasce da una sfida: "ambientare sullo sfondo della pagina più cupa del Novecento un film che fosse insieme un racconto d'avventura, un romanzo di formazione e - non ultima - una riflessione sulla diversità. Per farlo - ha dichiarato Mainetti - ci siamo avvicinati alla Roma occupata del 1943 con emozione e rispetto, ma allo stesso tempo abbiamo dato libero sfogo alla fantasia: sono nati così i nostri quattro freak, individui unici e irripetibili, protagonisti di una Storia più grande di loro". Prodotto da Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema, è uno dei titoli su cui più sperano gli esercenti per il ritorno del pubblico in sala: uscirà il 28 ottobre con 01. (ANSA).