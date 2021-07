I D'Innocenzo, abbiamo inseguito con tenacia la Mostra

ROMA, 26 LUG - Al terzo film, dopo La terra dell'abbastanza e Favolacce, i gemelli D'Innocenzo conquistano la selezione della Mostra del cinema di Venezia con America Latina, tra i 5 italiani in concorso. "Siamo estremamente grati ad Alberto Barbera e a tutta la sua squadra per aver accolto il nostro terzo film 'America Latina' in concorso alla 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Abbiamo inseguito con tenacia questo palcoscenico e ora, con responsabilità e umiltà, ci rimettiamo allo sguardo degli spettatori" hanno dichiarato Damiano e Fabio D'Innocenzo che per il nuovo film, un thriller, hanno di nuovo scelto come protagonista Elio Germano. Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, il film è distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution. (ANSA).