Giovane baritono ucraino vince VII edizione Clip

GENOVA, 26 LUG - Il baritono ucraino Nikita Ivasechko ha vinto la settima edizione di Clip, il concorso lirico internazionale e Festival di Portofino che si è concluso ieri con il Gala Lirico 'Francesco Brioschi' tenuto in Piazzetta. Al termine del gala che ha visto esibirsi i dieci finalisti e davanti a un parterre d'eccezione totalmente sold out, il presidente di giuria Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro La Scala, il direttore di Clip e dell'associazione Bottesini Francesco Daniel Donati hanno proclamato i vincitori. Il premio Under 25 è andato alla soprano tedesca di 23 anni Jasmin Delfs mentre il premio dedicato al miglior cantante italiano è stato attribuito al tenore Dave Monaco, 25 anni, siciliano. (ANSA).