Venezia: Cinema, spettatori daranno premio Orizzonti Extra

VENEZIA, 25 LUG - La Biennale di Venezia, nell'ambito della 78/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, lancia un nuovo premio da assegnare, da parte degli spettatori, al miglior film della nuova sezione Orizzonti Extra. Lo fa con il supporto del main sponsor della Mostra, Armani beauty. Il nuovo Premio degli spettatori - Armani beauty sarà attribuito mediante una votazione che coinvolgerà tutti gli spettatori della sezione Orizzonti Extra, ovvero chi compererà il singolo biglietto, chi sarà abbonato all'intera sezione, e tutti gli accreditati che avranno richiesto un biglietto per i film della sezione stessa. Ogni titolo di accesso conterrà un codice che potrà essere inserito in un'apposita area del sito web della Biennale, www.labiennale.org, e consentirà al possessore di esprimere un voto da 0 a 10. Una volta utilizzato, quel codice non sarà più valido per tornare a votare. La finestra temporale per poter votare andrà dalla fine della prima proiezione del film, fino alla mezzanotte del giorno dell'ultima replica prevista dello stesso film. Il film vincitore del Premio degli spettatori - Armani beauty sarà quello che avrà ottenuto la media più alta dei voti. (ANSA).