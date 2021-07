Dante Ferretti, 'è creativo e fa risparmiare' dice moglie

ANCONA, 24 LUG - Il lavoro di Dante Ferretti, scenografo 3 volte premio Oscar, è "assolutamente creativo, ma lui è anche un grande architetto e un grande organizzatore del lavoro, è molto pratico e soprattutto fa risparmiare soldi". Lo ha detto la moglie Francesca Lo Schiavo che con il marito ha condiviso, come set decorator, tanti riconoscimenti, durate l'inaugurazione della mostra di bozzetti di Ferretti "Effimero per errore" a Macerata. "Anche Scorsese (con cui Ferretti ha collaborato spesso, ndr) lo ha detto - ha aggiunto Lo Schiavo - 'Dante può fare un film con 10 milioni di dollari, cioè low budget, o con 100, con la stessa capacità e gli stessi risultati'. E io sono sempre stupita, quando guardo i suoi bozzetti il risultato è sempre superiore". Ma, ha ribadito, "è un lavoro improbo, ha fatto cose mastodontiche, costruito intere città. Terry Gillian, con cui ha lavorato per il Barone di Munchausen, lo ha ritratto come un omino con un peso enorme sulle spalle", E tra le costruzioni ha ricordato "la torre realizzata per Il nome della rosa, sembrava vera, tanto che i turisti venivano a cercarla". "Forse faccio troppi bozzetti, se sono opere d'arte non sta a me dirlo" ha osservato Ferretti, felice dell'omaggio tributatogli dalla sua città di origine con la mostra a Palazzo Ricci, "anche se - ha scherzato - potreste dedicarmi una piazza". E ha definito la moglie "bravissima, straordinaria, lo ha dimostrati con tutti i premi che ha ricevuto. Io non potrei fare niente se non ci fosse lei. Parlo con lei, leggiamo le cose, faccio i bozzetti, ci capiamo al volo". (ANSA).