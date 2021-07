Musica: hit parade, Maneskin ancora primi nella top ten

ROMA, 23 LUG - Sono ancora i Maneskin con il loro Teatro d'Ira - Vol.I, a dominare la classifica degli album più venduti secondo i dati forniti da Fimi/Gfk relativi alla settimana che va dal 16 al 22 luglio. Il gruppo vincitore di Sanremo 2021 e dell'Eurovision Song Contest guadagna anche il settimo gradino della top ten dei singoli più scaricati con I wanna be your slave. Sul podio seguono il rapper Rkomi con il suo Taxi driver e Sangiovanni, finalista di Amici 2021, con l'album omonimo, che invertono le posizioni della precedente hit parade piazzandosi al secondo e terzo posto della top ten. Sale due gradini e si ferma al quarto Madame con l'album che porta il suo stesso nome. Resta saldo in quinta posizione il rapper Fred De Palma con il suo album "Unico". Segue l'unica new entry della classifica, Faith, secondo album in studio del rapper statunitense Pop Smoke, pubblicato dopo la sua morte soltanto il 16 luglio 2021, da Victor Victor Worldwide e Republic Records. Il disco presenta ospiti come Kanye West, Dua Lipa, Kid Cudi, Quavo, Pharrell Williams, Chris Brown, Pusha T, Lil Tjay e Future. Primo tra i singoli più scaricati Blanco & Sfera Ebbasta con Mi fai impazzire che spinge via dalla vetta al secondo posto Mille del trio Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti. Tre nuovi ingressi sul podio dei vinili più venduti: in testa Ligabue con 77 Singoli/LP 11, seguito da Eros Ramazzotti con Dove c'è musica e da Franco Battiato & Antony con Del suo veloce volo. (ANSA).