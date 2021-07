Al via le riprese di Rosanero, con Salvatore Esposito

ROMA, 23 LUG - Al via tra Castellammare di Stabia, Ercolano, Vico Equense e Roma, le riprese di Rosanero, un film Sky Original prodotto da 11 Marzo Film e Vision Distribution, che vede protagonista Salvatore Esposito. Un film che arriverà presto in anteprima assoluta su Sky e Now, il cui soggetto è stato scritto e diretto da Andrea Porporati che firma anche la sceneggiatura in collaborazione con Salvatore Esposito, ma è stato tratto dall'opera letteraria di Maria Tronca "Rosanero" (Baldini&Castoldi). Del cast fano parte anche la piccola Fabiana Martucci, Antonio Milo, Ciro Essky. Il film di Andrea Porporati, è una commedia dark, una favola moderna che unisce inaspettatamente un boss e una ragazzina, il cui scambio d' identità provoca una serie di equivoci dagli effetti imprevedibili, e fa riflettere sulla vita. Protagonista di Rosanero è Salvatore Esposito che interpreta il boss Totò, con lui la piccola Fabiana Martucci nei panni di Rosetta. Nel cast Antonio Milo è Tonino La Bufala, Ciro Esposito è Rosario Capuano, Salvatore Striano è il Commissario Santalucia. Con Aniello Arena nel ruolo di Michele a'Murena e con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma nel ruolo di Fortebraccio. "Siamo felici di annunciare oggi un nuovo titolo Sky Original - commenta Margherita Amedei senoir director Sky Cinema -che arricchisce la line up dei nostri film originali con una nuova storia, esplorando un ulteriore genere. Solo sei mesi fa presentavamo il primo progetto di film originale Sky e il viaggio prosegue, nel segno della varietà e del talento, raccogliendo in già così breve tempo numerosi riconoscimenti e quell'apprezzamento dei nostri abbonati, per noi fondamentale. Rosanero è una commedia originale e intensa, in cui siamo orgogliosi di avere come protagonista Salvatore Esposito, attore di grande talento, cresciuto nella factory delle produzioni originali Sky, con il quale condividiamo il successo di uno tra i nostri titoli più apprezzati, la serie Gomorra". (ANSA).