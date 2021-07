A Macerata Dante Ferretti con 'Effimero per errore'

MACERATA, 23 LUG - Un allestimento immersivo tra il buio e la luce, per scoprire come inizia il percorso di costruzione di un film o di uno spettacolo teatrale, attraverso i bozzetti dello scenografo premio Oscar Dante Ferretti. E' l'idea alla base della mostra "Dante Ferretti. Effimero per errore", a Macerata, a Palazzo Ricci dal 25 luglio al 19 settembre. L'immaginario di ferretti è protagonista assoluto dell'esposizione, a cura di Pierfrancesco Giannangeli e Benito Leonori con l'assistenza di Bianca Piacentini. Originario di Macerata, Ferretti è celebre a livello internazionale grazie alle sue numerose collaborazioni in importanti produzioni hollywoodiane. Oltre agli Oscar per i film "The Aviator" e "Hugo Cabret" di Martin Scorsese e "Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street" di Tim Burton, ha collezionato vari altri riconoscimenti internazionali Nelle sale di Palazzo Ricci sono esposti 10 bozzetti a pastello su alluminio, carta, cartoncino, cartone, compensato e tela (tra cui quelli dei film premiati agli Oscar) e un modellino di resina, appartenenti alle collezioni della Fondazione Carima. Il visitatore si trova immerso nel processo della creazione artistica, nella stessa situazione che vive il regista quando lo scenografo gli sottopone l'ipotesi creativa, attraverso bozzetti e modellini. Il titolo della mostra "Effimero per errore" è "un gioco di parole sull'essenza della pratica dello spettacolo - spiegano i curatori - a torto considerata un effimero che dura il tempo della rappresentazione o delle riprese. Al contrario, l'evento, quando accade, è un'esperienza di vita condivisa nell'attimo del suo farsi sia per l'artista che per lo spettatore, e la vita è un susseguirsi di momenti spesso effimeri. Considerare una scenografia un effimero è pertanto un errore, perché quel variegato mondo di immagini resta per sempre impresso nella memoria, intellettuale e affettiva, di uno spettatore". (ANSA).