Petrenko il 26/8 chiude a Berlino Welcome back week

ROMA, 23 LUG - La Waldbühne, il grande anfiteatro circondato dagli alberi a pochi chilometri da Berlino, è lo scenario ideale per il finale d' atmosfera della ''Welcome back week' , la sei giorni di spettacoli musicali che dal 21 al 26 agosto precederà l'apertura della nuova stagione dei Berliner Philarmoniker. Nel concerto conclusivo Kirill Petrenko dirigerà la prestigiosa orchestra tedesca nell' Ouverture di Oberon di Carl Maria von Weber e in uno dei capolavori del Romanticismo, la Sinfonia in do maggiore 'La Grande' di Franz Schubert. Quest' anno la gioia per l' avvio della stagione il 27 agosto è ancora maggiore per il ritorno alla regolarità dei concerti dal vivo con il pubblico. Il cartellone della Welcome back week offre un programma diversificato, dal jazz con l' orchestra Stegreif alla musica da camera con Tabea Zimmermann & Friends, una serata di world music con Avi Avital e Omer Klein Trio, un concerto con la stella del fado Ana Moura, e l' esibizione della Chamber Orchestra of Europe con Janine Jansen and Amihai Grosz, primo violinista dei Berliner. L' orchestra sarà in scena due volte nel corso della settimana. Domenica 22 agosto ci sarà musica da camera tutto il giorno con gli ensemle, inclusi i 12 violoncellisti, e il 26 agosto il concerto finale con Petrenko, al suo debutto alla Waldbühne. Nelle scorse settimane I Berliner Philharmoniker hanno potenziato la qualità sonora della loro Digital Concert Hall passando ad Hi-Res Audio e diventando la prima piattaforma di streaming video di musica classica con una fedeltà da studio senza perdita di dati e un livello pari solo al CD e al vinile. (ANSA).