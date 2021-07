Gabbani torna live nel 2022 con due date nei palasport

ROMA, 22 LUG - Francesco Gabbani tornerà dal vivo nel 2022 per due date nei palasport: il 6 maggio al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l'8 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Ma non è tutto. Gabbani, che ha appena rinnovato il contratto discografico con BMG, sta lavorando a nuova musica e ad un nuovo brano inedito che uscirà a settembre, una canzone che mostrerà, ancora una volta, la sua grande capacità di giocare, con ironia, con le parole. Il brano farà parte del suo nuovo progetto discografico, il suo quinto album di inediti attualmente in lavorazione. In autunno Gabbani debutterà inoltre nel suo primo ruolo cinematografico nel film "La donna per me", di Marco Martani con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. I biglietti per i concerti saranno disponibili dal 27 luglio sui circuiti ufficiali e dal 1 agosto nei punti vendita. (ANSA).