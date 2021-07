NEW YORK, 22 LUG - Dalle candidature agli Emmy all'universo Marvel. Michaela Coel entra nel cast del sequel di Black Panther. L'attrice britannica, diventata popolare con le serie 'Chewing Gum' e 'I May Destroy You', è stata infatti scelta per interpretare un ruolo, su cui viene ancora mantenuto riserbo, in Black Panther: Wakanda Forever, la cui uscita è prevista per l'8 luglio del 2022. Nel cast sono già stati confermati Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Florence Kasumba e Angela Bassett che probabilmente torneranno ad interpretare gli stessi personaggi del film originale. Sarà anche un Black Panther senza re T'Challa / Pantera Nera, alias il defunto Chadwick Boseman. Nel 2018 Black Panther ha incassato 1 miliardo e 300 milioni di dollari a livello globale. (ANSA).