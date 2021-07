Musica, Eddie Lang Festival rende omaggio a Jaco Pastorius

MONTERODUNI, 22 LUG - Annunciato dagli organizzatori il programma della trentesima edizione dell'Eddie Lang Jazz Festival che si terrà, dopo un anno di stop a causa della pandemia, nei giardini del castello Pignatelli di Monteroduni (Isernia) dal 30 luglio al primo agosto. Nel cartellone nomi di primo piano del jazz italiano e internazionale. Spicca nel programma l'omaggio a Jaco Pastorius, uno dei più grandi bassisti di tutti i tempi. Il 31 luglio si esibirà il "Through Jaco Legacy Trio": sul palco i figli di Pastorius, Felix e Julius insieme a Josè Luis Santacruz. Il 30 protagonista sarà il Trio Bobo, formazione che unisce uno dei più importanti chitarristi jazz italiani, Alessio Menconi, alla sezione ritmica di Elio e le Storie Tese, con Faso e Cristian Meyer. Chiusura il primo agosto affidata alla tromba di Fabrizio Bosso e al trombone di Mauro Ottolini per "Storyville Story", un viaggio musicale dentro New Orleans. Nel cartellone complessivamente 12 eventi. Tra gli altri ospiti: Sally Cangiano, Tom Kirkpatric, Giacomo Toni, Gianluca Robustelli, Nico Varanese, Claudio Amodei. Ogni sera primo concerto alle 18.30 con lo spazio 'Jazz aperitif", poi al castello doppio live, alle 21.30 e 22.30, infine dopo la mezzanotte lo spazio 'Jam session'. Il festival, che ha ospitato negli anni centinaia di artisti e big del jazz mondiale, si tiene dal 1991 nel paese d'origine di Eddie Lang (vero nome Salvatore Massaro), pioniere della chitarra jazz vissuto nei primi anni del Novecento negli Stati Uniti. (ANSA).