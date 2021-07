Giffoni: in anteprima la lotta di Ainbo per l'Amazzonia

GIFFONI VALLE PIANA, 21 LUG - Ainbo vive nella giungla più profonda dell'Amazzonia, un paradiso terrestre, che è stato preso di mira da uomini avidi e pronti a distruggerlo pur di arricchirsi. Ainbo sa di non potere restare a guardare, così decide di fare la sua parte per salvare l'Amazzonia. E' questa la linea narrativa di "Ainbo - Spirito dell'Amazzonia", il film d'animazione diretto da Jose Zelada e Richard Claus che racconta la storia di una ragazzina pronta a tutto pur di salvare la foresta dall'avidità dell'uomo e che sarà proiettato in anteprima a Giffoni50Plus giovedì 22 luglio e arriverà al cinema il 18 novembre 2021 con BiM Distribuzione. Ad aiutare Ainbo ci sono i suoi spiriti guida: Dillo, un divertente e simpatico armadillo, e Vaca, un robusto tapiro. Ainbo lotta contro l'avidità dell'uomo, contro lo sfruttamento della terra da parte di minatori fuorilegge e soprattutto contro lo "Yacaruna", lo spirito maligno che vive in Amazzonia. Ma Ainbo non si arrende, è determinata a salvare la sua casa, anche perché a guidarla in questo viaggio è lo spirito di sua madre. "Una tartaruga gigante che porta l'Amazzonia sulla schiena, animali parlanti che insegnano i segreti della foresta pluviale, spiriti vegetali e alberi madri, maledizioni e demoni... Queste sono le storie che nostra madre ci raccontava da bambini e che hanno alimentato la mia immaginazione", ha dichiarato il regista Jose Zelada, nato nella regione dell'Amazzonia. "Oggi l'Amazzonia - aggiunge - è in grave pericolo. L'estrazione mineraria e il disboscamento hanno fatto sparire gran parte della foresta. Ci siamo chiesti: come possiamo dare un messaggio ai ragazzi, per le generazioni future? E come ritrarre una realtà così apocalittica in un modo più piacevole? Ci siamo resi conto che bisognava realizzare un lungometraggio d'animazione". "Ainbo - Spirito dell'Amazzonia" con leggerezza e divertimento racconta quindi la complessa situazione in cui versa l'Amazzonia e invita ciascuno a riflettere sull'importanza di ogni piccolo gesto utile a salvare il pianeta. (ANSA).