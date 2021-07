Musica: Festival Duni, "Mediterraneo e dintorni" fra i Sassi

MATERA, 21 LUG - "Mediterraneo e dintorni" è il titolo della 22/a edizione del "Festival Duni" - "uno dei più antichi festival musicali dell'Italia meridionale e l'unico di musica antica in Basilicata" - in programma a Matera dal 5 settembre al 24 ottobre. Il programma è stato annunciato dal direttore artistico e dal presidente del festival, Dinko Fabris e Saverio Vizziello, che hanno sottolineato "la vocazione internazionale che è la sua missione vera e propria". Il programma - hanno aggiunto - tiene proprio conto dei "fenomeni di dialogo che, attraverso i secoli, si sono verificati e continuano a verificarsi nei repertori prodotti innanzitutto nel Sud Italia e, per estensione, anche nel resto d'Italia e in altri contesti. Il Festival Duni continua la sua azione di grande valenza artistico-culturale nel territorio ma aprendosi sempre più ad una più vasta realtà di scambi internazionali e ora mediterranei utili non solo proporre al pubblico lucano e a quello dei turisti un'offerta artistica qualificata e originale ma anche a onorare la fiducia delle istituzioni e degli sponsor che sostengono il festival, facendo di esso un importante moltiplicatore di valore degli investimenti, per la ricaduta che le attività hanno nei giorni di spettacolo". (ANSA).