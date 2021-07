Torna il Bolzano Festival con la finale del concorso Busoni

BOLZANO, 21 LUG - Dal 28 luglio al 3 settembre torna il Bolzano Festival Bozen. La rassegna altoatesina dedicata alle mille declinazioni della musica classica è pronta più che mai a rispondere al desiderio di incontro e alla sete di musica dal vivo. Momenti clou saranno i trent'anni del festival Antiqua e il concorso pianistico Ferruccio Busoni, che torna in presenza dopo le selezioni in forma digitale l'anno scorso. Il concerto inaugurale del festival sarà affidato agli studenti della Gustav Mahler Academy insieme ad alcuni membri della Mahler Chamber Orchestra. La formazione salirà sul palco guidata dalla star spagnola della direzione Pablo Heras-Casado (28 luglio) aprendo idealmente le porte della città alla musica con un programma, trasmesso in diretta nazionale su Radio Tre Suite, dedicato a musiche di Beethoven e Dvořák. Per quanto riguarda il concorso Busoni, i 33 finalisti per la prima volta ospitate nella cornice dell'Auditorium di Bolzano, alla prova cameristica saranno accompagnati dal Quartetto Schumann. La finalissima vedrà i tre finalisti sul palco insieme all'Orchestra Haydn, guidati dal direttore Arvo Volmer. (ANSA).