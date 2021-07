Lady Gaga e Tony Bennett tornano assieme per ultimo concerto

NEW YORK, 20 LUG - Tony Bennett e Lady Gaga tornano a duettare per un ultimo concerto. I due saliranno sul palcoscenico di Radio City Hall a New York per due serate, il 3 e il 5 agosto, per uno show che è stato ribattezzato. "One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga". La prima data coincide con il 95/o compleanno del crooner, il quale nel 2016 ha rivelato di soffrire di Alzheimer. Tuttavia ciò non gli ha impedito di perseguire con la sua carriera. I due artisti, che hanno iniziato a collaborare assieme per la prima volta nel 2011, hanno anche collaborato ad un album che uscirà entro quest'anno. "Sono onorata ed entusiasta di festeggiare il 95/o compleanno di Tony con lui durante questi spettacoli speciali" - ha scritto Gaga su Instagram assieme ad una foto in cui Bennett poggia la mano sulla sua spalla. Tutti gli spettatori al di sopra dei 16 anni dovranno essere vaccinati. La scaletta prevede interpretazioni dal Great American Songbook of standards, accompagnate dal Tony Bennett Quartet, il Brian Newman Quintet ed un'orchestra diretta da Michael Bearden. (ANSA).