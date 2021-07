La Terrazza Dolce Vita torna al Grand Hotel Rimini

RIMINI, 20 LUG - Torna per il secondo anno Terrazza Dolce Vita, il ciclo di salotti en plen air ospitati nel giardino del Grand Hotel di Rimini e nati da un'idea di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Temi di attualità e argomenti più leggeri si alterneranno negli appuntamenti, tutti gratuiti (ore 18 accesso su prenotazione scrivendo a congressi@grandhotelrimini.com) che prenderanno il via venerdì 30 luglio, in piena Notte Rosa, per terminare il 10 agosto. Tanti gli ospiti, da Fausto Leali (protagonista del primo incontro) e Bobby Solo a Noemi e Tricarico, da Peter Gomez, Paolo Mieli, Michele Santoro assieme a Vauro, alla politica colombiana Ingrid Betancourt e all'ex ministro e ambasciatore Giulio Terzi, passando per Enrico Brizzi, Giorgio Teruzzi, Gene Gnocchi, Carlo Cracco, e la ballerina e coreografa Carolyn Smith. Anche weekend di incontri dedicati al cinema, da venerdì 6 a domenica 8 agosto, con protagonisti del grande schermo di oggi e di ieri. Simona Ventura parlerà del presente e futuro del grande schermo col musicista Francesco Tricarico, (che ha firmato la colonna sonora del docufilm) e Mons. Dario Viganò, presbitero italiano ed autore di libri e articoli dedicati al rapporto tra il cinema ed il mondo cattolico. Sabato 7 agosto ospiti del giardino del Grand Hotel saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo, assieme alla giovane promessa Salvatore Esposito (il Gennaro "Genny" Savastano nella serie tv Gomorra). Domenica 8 agosto protagonista sarà l'attrice di cinema e teatro Valeria Fabrizi. Ogni salotto si concluderà con una degustazione di prodotti enogastronomici tipici a cura dell'Assessorato regionale all'agricoltura e dei Consorzi di prodotti Dop e Igp dell'Emilia-Romagna. Terrazza Dolce Vita è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini, (ANSA).