The Killers, nuovo album Pressure Machine in uscita il 13/8

ROMA, 19 LUG - The Killers pubblicheranno il loro settimo album in studio, intitolato Pressure Machine, per Island Records il 13 agosto. L'album è stato co-prodotto dalla band, Shawn Everett, e Jonathan Rado (dei Foxygen), che avevano già lavorato insieme all'album Imploding The Mirage uscito l'anno scorso. Quando la pandemia di Covid-19 ha interrotto la promozione e il tour mondiale per l'album del 2020, "tutto si è fermato", dice il frontman Brandon Flowers. "Ed è stata la prima volta dopo tanto tempo che mi sono trovato di fronte al silenzio. E da quel silenzio questo disco ha cominciato a fiorire". Pressure Machine è uno sguardo nella realtà quotidiana di una piccola città americana con una bellezza dura e spoglia, è l'album più sobrio e profondo dei Killers. Un album che ha affonda le radici nella città natale di Flowers, Nephi (Utah) una comunità di 5300 persone senza semafori, con una fabbrica di gomma, campi di grano e le West Hills. Nephi è il luogo in cui Flowers ha trascorso i suoi anni formativi (10-16). Le canzoni dell'album sono basate sui ricordi e le storie delle persone che hanno avuto un impatto sulla sua crescita, intervallate da commenti degli attuali abitanti di Nephi sulla loro città. "Stavamo discutendo del fatto che Brandon si era trasferito a Nephi da bambino ed era bloccato in mezzo al nulla", dice il batterista della band, Ronnie Vannucci Jr. "E durante il Covid-19, ha iniziato a sembrare che fossimo tutti in mezzo al nulla". Concorda Flowers: "Ho scoperto questo dolore che non avevo affrontato - dice - molti ricordi del mio periodo a Nephi sono teneri. Ne sono più consapevole ora di quando abbiamo iniziato come band, e spero di essere stato in grado di rendere giustizia a queste storie e a queste vite di questa piccola città in cui sono cresciuto". Per la prima volta nella sua vita, Flowers ha completamente scritto i testi prima che una nota di musica fosse messa su nastro. Le storie contenute in Pressure Machine descrivono in dettaglio le battaglie che ognuno vive nella vita reale, i rimpianti, le tragedie locali e l'epidemia di oppioidi che ha colpito la città natale di Flowers, così come ogni città d'America. (ANSA).