'Parma Estate', dodici appuntamenti al Parco della Musica

PARMA, 19 LUG - Dal 27 luglio al 16 agosto prosegue al Parco della Musica, con dodici appuntamenti tra concerti, spettacoli, reading e proiezioni, il cartellone estivo sostenuto dal Comune di Parma e dal ministero della Cultura. Tra gli ospiti attesi Malika Ayane e Alberto Radius (27), Michel Houellebecq (3), Murubutu e Claver Gold (31), Leo Ortolani (11), Enzo Decaro (9), Enrico Lo Verso (10) e Valerio Lundini (16). Tra gli eventi, gli spettacoli di Tutti Matti in Emilia e Teatro di Sabbia, la tradizionale cerimonia del 'Toro Nagashi' e la tappa parmigiana de 'La Milanesiana' dedicata a Bernardo Bertolucci, in programma il 3 agosto, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. In questa occasione lo scrittore Michel Houellebecq, ospite d'eccezione dell'incontro parmigiano, interverrà con la lettura 'Baudelaire e il progresso'; a lui sarà consegnato il Premio 'Jean-Claude e Nicky Fasquelle/La Milanesiana'. La serata proseguirà con la proiezione del filmato 'Bertolucci inedito' a cura di Michele Guerra, che poi dialogherà con Laura Morante, Paolo Di Paolo e Tiziana Lo Porto. Venerdì 6 agosto torna al Parco della Musica il Toro Nagashi, tradizionale cerimonia giapponese delle lanterne sull'acqua con la quale si commemorano le vittime delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki; giunta alla dodicesima edizione, è divenuta negli anni un appuntamento fisso dell'estate cittadina. Il 31 luglio Claver Gold & Murubutu, due degli esponenti più in vista dello storytelling rap in Italia, si esibiranno in 'Infernvm live-Dante a tempo di rap', il 9 Enzo Decaro con 'Un'odissea infinita' darà voce all'eroe omerico spiegando le motivazioni che hanno accompagnato il viaggio di Ulisse, la sera successiva lo spettacolo 'Uno nessuno centomila' renderà omaggio a Luigi Pirandello attraverso l'adattamento teatrale, curato da Alessandra Pizzi, del più celebre dei suoi romanzi reso in forma di monologo e affidato all'abilità di Enrico Lo Verso. (ANSA).