S. Cecilia, l'Amazzonia di Salgado, evento multimediale

ROMA, 19 LUG - L' Amazzonia raccontata dall' occhio del maestro brasiliano Sebastiao Salgado, le musiche di Heitor Villa-Lobos e di Philipp Glass dedicate al grande polmone verde, miscela di immagini e suoni per ribadire l' importanza di difendere il patrimonio naturale sudamericano dagli attacchi dell' uomo. Ha le caratteristiche dell' evento il concerto multimediale in programma giovedì 22 luglio nella Cavea dell' Auditorium Parco della Musica di Roma per la stagione estiva di Santa Cecilia. Per festeggiare il maestro brasiliano della fotografia all' Accademia Nazionale si sono uniti l' Agenzia Contrasto e il MaXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, che dal prossimo 1 ottobre al 13 febbraio 2022 ospiterà la grande mostra ''Sebastião Salgado. Amazônia'', a cura di Lélia Wanick Salgado, oltre 200 immagini che raccontano il viaggio di sei anni tra la natura selvaggia e le popolazioni della foresta brasiliana. Il concerto sarà preceduto, il 21 luglio alle 18:30, da un incontro con il pubblico nella piazza del museo durante il quale l' autore parlerà con Mario Calabresi, giornalista e scrittore, introdotti da Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI, Roberto Koch Editore di Contrasto e Michele dall'Ongaro, Presidente-Sovrintendente Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il 22 luglio alle 21 sul podio, a guidare l' l'Orchestra e il soprano Camila Titinger, salirà Simone Menezes, brillante direttrice italo-brasiliana, al debutto a Santa Cecilia. Il programma prevede l'esecuzione di brani di Villa-Lobos e Glass, durante i quali quali saranno proiettati alcuni dei più significativi lavori video-fotografici di Salgado. I suoni della foresta registrati in loco compongono un paesaggio sonoro creato da Jean-Michel Jarre che accompagna e rende ancora più potenti le impressionanti immagini dell' artista dello scatto. (ANSA).