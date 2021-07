Negramaro, rimandato al 2022 il ritorno dal vivo

ROMA, 19 LUG - Il nuovo tour nei palazzetti dei Negramaro, previsto dal 7 ottobre 2021, sarà riprogrammato nel 2022, data la situazione sanitaria e per poter assicurare la riapertura dei palasport in piena capienza. Restano validi i biglietti precedentemente acquistati. Nel caso di città con una doppia data (Milano, Bari, Roma), i biglietti già acquistati restano validi per il rispettivo primo o secondo appuntamento. Questo il calendario completo del tour: 10 marzo Rimini (data zero), 12 marzo Torino, 16 e 17 marzo Roma, (riprogrammazione del 12 e del 13 ottobre 2021), 22 marzo Perugia, 23 marzo Ancona, 25 marzo Bologna, 28 marzo Mantova, 1 e 2 aprile Milano (riprogrammazione del 29 e 30 ottobre 2021), 9 aprile Firenze, 12 aprile Napoli, 16 aprile Eboli, 18 aprile Reggio Calabria, 20 e 21 aprile Bari (riprogrammazione del 26 e 27 novembre 2021), 27 aprile Conegliano, 30 aprile Padova. (ANSA).