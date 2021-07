Incassi Usa, vola Space Jam 2 con LeBron James

ROMA, 18 LUG - Vola al box office nord americano Space Jam: a New Legacy: il sequel del film Warner, tra animazione e live action, diretto da Malcolm D. Lee, con la star del basket LeBron James, ha debuttato con un incasso di 31,7 milioni di dollari (54,7 milioni globali), scalzando dalla vetta Black Widow. Il film dell'universo Marvel con Scarlett Johansson ha rastrellato 26,3 milioni di dollari, per un totale in 10 giorni di 132 milioni. All'estero la supereroina ha guadagnato altri 29,9 milioni di dollari, per un solido totale al botteghino globale di 264 milioni (oltre 324 incluso Disney+). Sul terzo gradino del podio un'altra new entry, Escape Room: Gioco mortale, il thriller piscologico della Sony, con 8,8 milioni di dollari nel fine settimana. (ANSA).