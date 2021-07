Cannes: Academy Two compra Lingui e La Fracture

CANNES, 17 LUG - Due dei film del concorso del festival di Cannes, applauditi dal pubblico e in predicato per il Palmares di questa sera, usciranno in Italia con Academy Two che ne annuncia l'acquisizione: il francese La Fracture di Catherine Corsini, con Valeria Bruni Tedeschi, Marina Fois, Pio Marmai, e Lingui The sacred bonds di Mahamat-Saleh Haroun, coproduzione Ciad/Francia/Germania/Belgio. Si vanno ad aggiungere ai titoli già in listino Tout c'est bien passé di François Ozon e France di Bruno Dumont, usciranno in sala la prossima stagione. (ANSA).