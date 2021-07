Martha Argerich all'Elba Festival

PORTOFERRAIO (LIVORNO), 17 LUG - C'è anche Martha Argerich tra gli artisti ospiti della 25/a edizione di Elba isola musicale d'Europa, festival ospitato all'isola d'Elba (Livorno) dal 26 agosto al 12 settembre, con 20 spettacoli, sparsi per tutti i comuni isolani, con eventi anche all'isola di Pianosa e nel carcere di Porto Azzurro. La pianista argentina è attesa l'1 settembre a Villa Romana della Linguella a Portoferraio dove si esibirà con David Grimal, Aki Saulière, Pablo Hérnan Benedí e Raphael Bell. Tra gli altri ospiti del festival, il cui direttore artistico è George Edelman, Gidon Kremer e la sua Kremerata Baltica, che aprirà il 26 agosto sempre a Villa Romana della Linguella e Yuri Bashmet con I Solisti di Mosca il 7 settembre (Hotel Hermitage di Portoferraio), il giorno dopo anche impegnati in uno dei progetti legati ai 700 anni dalla morte di Dante, con l'esecuzione in prima mondiale di 'Rime', composizione del colombiano Arturo Cuellardanteschi. Tra gli altri eventi il concerto con il violoncellista Giovanni Gnocchi, Mario Brunello e Jing Zhao, il 10 al Forte Longone, nel carcere di Porto Azzurro. Brunello suonerà anche sabato 11 settembre all'isola di Pianosa con il Coro del Friuli Venezia Giulia. Spazio anche al jazz con, fra altri, Fabrizio Bosso (il programma su https://www.elba-music.it). (ANSA).