Cannes: A Un Certain Regard vince dramma russo di Kovalenko

CANNES, 16 LUG - La giuria di Un Certain Regard (di fatto il secondo concorso ufficiale del festival), presieduta dalla regista inglese Andrea Arnold, ha assegnato il Gran Premio della sezione a UNCLENCHING THE FISTS (Abbassando la guardia), dramma familiare nella sperduta Ossezia diretto dalla stella nascente del cinema russo Kira Kovalenko. Il Premio della giuria è stato attribuito a GREAT FREEDOM, dramma carcerario omosessuale dell'austriaco Sebastian Meise. Una pioggia di riconoscimenti ulteriori ha festeggiato molti dei film della sezione: per l'insieme del cast è stato segnalato BONNE MERE dell'attrice-regista tunisina (naturalizzata francese) Hafsia Herzi; un Premio per l'originalità va all'islandese LAMB di Vladimir Johannsson, thriller psicanalitico che ruota intorno a un misterioso agnellino adottato da Noomi Rapace e da suo marito; un Premio per il coraggio a LA CIVIL di Teodora Ana Mihai che narra la disperata ricerca di sua figlia rapita dai narcos messicani da parte di Cielo, una "madre coraggio". La menzione speciale è andata infine a NOCHE DE FUEGO di Tatiana Huezo, emozionante ritratto di una zona di guerra civile con la prospettiva di tre bambine ignare di un gioco mortale (ANSA).