Musica: 'Take me to the moon' remix, esce novità di Kadebostany

ROMA, 16 LUG - Una versione house, sonorità elettroniche e accattivanti per 'Take Me To The Moon'. Arriva il remix del singolo di Kadebostany, uscito nella veste originale lo scorso febbraio, e che adesso per l'estate rinnova il look con un trattamento speciale ad opera dei produttori greci house-electro Sonarise & Altro. La voce è sempre quella della giovane Valeria Stoica, ma le sonorità che ondeggiano su una base elettronica verso la tradizionale house music sono tutte nuove. "Adoro gli ultimi remix che sono stati fatti per "Take me to the moon" - racconta Guillaume de Kadebostany - rispettivamente quelli di Laolu e Mahmut Orhan e quest'ultimo in chiave house di Sonarise, sono una grande opportunità per presentare la mia musica a persone diverse. È un altro modo per far conoscere le mie canzoni e i nostri spettacoli dal vivo quando siamo in tour" La versione remix di "Take me to the moon" non è l'unica novità dal mondo di Kadebostany: per i prossimi live show 2021 arriva una nuova formazione e un nuovissimo spettacolo dal vivo. Il live presenta una rinnovata line-up con i cantanti Poseidona e Fang the Great e una sezione di fiati. Nello spettacolo non mancheranno i brani più ascoltati come Castle in the Snow, Mind if I Stay, Early Morning Dreams, Save Me: pronto il tour con diverse date in calendario. Si apre il 24 luglio con l'Asphalt Festival in Svizzera e poi Salonicco, Atene fino a Istanbul a settembre e Mosca il 5 novembre. Altri concerti si aggiungeranno in Romania, Francia, Ucraina, Belgio e in Italia.