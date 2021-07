Eros Ramazzotti, ristampato iconico album "Dove c'è musica"

ROMA, 16 LUG - Sony Music ha annunciato per il 2021 le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe in vinile e le pubblicazioni digitali dei dischi che hanno segnato il percorso artistico di Eros Ramazzotti. Il percorso di EROS21, un dialogo tra passato e presente per il cantautore dei record, ha preso il via con Dove c'è Musica, settimo album del musicista e cantautore romano, uno dei titoli più iconici della storia della musica italiana nel mondo, che viene riproposto in una versione in doppio vinile colorato blu completamente inedita. L'album è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali in versione rimasterizzata. Dove c'è Musica è stato al primo posto delle classifiche italiane per ben 16 settimane consecutive con più di 1.500.000 copie vendute solo nel nostro Paese e ha venduto oltre 9 milioni di copie in tutto il mondo, restando inoltre in vetta alle classifiche di numerosissimi paesi nel mondo. E' considerato l'album della maturità artistica di Ramazzotti, per la prima volta nella tripla veste di cantante, autore e produttore della sua stessa musica. La titletrack che apre il disco, per passare poi alla celebre e dolcissima L'Aurora, scritta per la figlia appena nata, da Stella gemella, scritta insieme a Adelio Cogliati, e alla hit mondiale Più bella cosa, brano che per Ramazzotti "può essere dedicato a qualsiasi cosa bella e importante", premiato nel 1997 agli MTV Europe Gold Awards e diventato il simbolo di milioni di coppie in tutto il mondo. Dove c'è musica 25th Anniversary Edition è distribuito sia in digitale che nella versione vinile italiana, che nella versione spagnola a livello internazionale, in doppio vinile 180 colorato blu, con un poster esclusivo del tour del 1996. Per celebrare l'uscita, inoltre, Apple Music propone una sezione dedicata, con una videointervista esclusiva, che si aggiunge ad alcune playlist pensate per festeggiare la riedizione dell'album. (ANSA).