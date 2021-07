Cannes: ancora musica, con Bill Murray

ROMA, 16 LUG - Così come ha cominciato, con Annette di Leos Carax, il festival di Cannes chiude in musica: Bill Murray, già visto nella trionfale Montee di star di The French Dispatch di Wes Anderson, torna al Palais des Festivals per una serata Musica & Cinema unica. Presenta questa sera il suo ultimo film, New Worlds: The Cradle of Civilization di Andrew Muscato, una proiezione-evento della Selezione Ufficiale, con sorprese musicali dal vivo. Bill Murray e il violoncellista di fama mondiale Jan Vogler nel documentario girato sull'Acropoli di Atene. A loro si uniscono Mira Wang al violino e Vanessa Perez al pianoforte. Dal palco di 2.000 anni dell'Odeon di Herodes Atticus, Bill Murray e il trio internazionale deliziano il pubblico con riflessioni musicali sulla speranza, la perdita e l'amore. E quello che si vede nel documentario accadrà in parte alla sala Debussy di Cannes con un concerto dei protagonisti del film e un tributo al grande attore Bill Murray. (ANSA).