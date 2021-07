A Ferrara l'estate entra nel vivo con i concerti di Zucchero

BOLOGNA, 16 LUG - L'estate ferrarese entra nel vivo e si prepara ad accogliere Zucchero sul palco di piazza Trento e Trieste per due concerti consecutivi, il 18 e 19 luglio. La cornice è quella del Ferrara Summer Festival, iniziato l'1 luglio, il cui programma prevede artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Francesco De Gregori, Max Pezzali e Noemi. Oltre al palco di piazza Trento e Trieste, il cartellone degli eventi estivi di Ferrara prevede anche concerti nello scenario del parco Marco Coletta, riqualificato e inaugurato il 10 luglio alla presenza di Pupo. Tra gli appuntamenti ci sono nove mostre, rassegne ed esposizioni aperte in contemporanea, tra cui quella di Antonio Ligabue a Palazzo dei Diamanti prorogata fino al 18 luglio, e altre in calendario. In piazza Ariostea, fino al 25 luglio, prosegue Mangiafexpo, con 18 aree di degustazione. La città scalda i motori anche per la Notte Rosa che prende il via dal 26 luglio al primo agosto. Le iniziative messe in campo dal Comune sono tre: un concerto all'alba in Certosa il 31 luglio alle 6.30, l'apertura straordinaria serale fino alle 24 di quattro musei e l'illuminazione architetturale in rosa del Castello Estense e della fontana di piazza della Repubblica. (ANSA).