Scala: per Filarmonica tour e 12/9 concerto in piazza Duomo

MILANO, 16 LUG - La Filarmonica della Scala tornerà ad esibirsi in piazza Duomo a Milano il 12 settembre, nell'ormai tradizionale concerto gratuito per la città diretto da Riccardo Chailly. Come già l'anno scorso i posti saranno contingentati, ma per avere dettagli sul numero di spettatori permessi si dovrà aspettare il 1 settembre quando si sapranno i dettagli del programma. Ma la ripresa delle attività dell'ensemble scaligero inizierà ben prima. Dopo una esibizione allo Stresa Festival con Gianandrea Noseda sul podio e il violoncellista Mario Brunello come solista, la Filarmonica partirà infatti per una tournée europea con il direttore Andrés Orozco-Estrada. Prima tappa a Bucarest per due concerti con il violoncellista Daniel Mueller-Schott il 2 settembre e con il violinista Julian Rachlin il 3. Il 5 tappa in Austria a Grafenegg con il soprano Renée Fleming per poi ripetere i due concerti con Mueller-Schott e Rachlin il 6 e 7 settembre a Praga. Ma l'orchestra sarà anche a Klagenfurt con Daniel Harding il 19 settembre e con Chailly e il violinista ventiseienne Emmanuel Tjeknavorian al Lac di Lugano. Sempre diretta da Chailly l'orchestra chiuderà anche il Festival MiTo al Lingotto di Torino il 26 settembre. La stagione concertistica d'autunno della Filarmonica alla Scala prevede un appuntamento con Harding il 15 settembre, con Chung Myung-whun il 3 ottobre, poi con Juraj Valcuha a fianco del violinista ucraino Valeriy Sokolov, con Marc Albrecht, con l'americano Robert Trevino al debutto sul podio della filarmonica e con Chailly il 22 novembre. Partirà invece il 24 gennaio la prossima stagione, che verrà presentata in conferenza stampa il 23 settembre. (ANSA).