Fiorella Mannoia apre 'Parma Cittàdella Musica'

BOLOGNA, 15 LUG - Il Parco Ducale di Parma ospiterà la seconda edizione del Festival "Parma Città della Musica", organizzato da Puzzle Concerti di Parma ed Intersuoni di Torino, in collaborazione con il Teatro Regio di Parma. Ad aprire il festival, il 7 settembre, è stata chiamata Fiorella Mannoia, un'amica da sempre della città di Parma e tra le più raffinate interpreti della musica d'autore italiana, che ritorna per presentare il suo ultimo album, 'Padroni di niente'. Il giorno successivo, l'8 settembre, salirà sul palcoscenico Vasco Brondi, già ideatore e unico componente del progetto artistico musicale "Le Luci della Centrale Elettrica". A seguire, il 9, i Coma_Cose, Fausto Lama e California, impegnati in 'Nostralgia Tour'. Il duo, nato nel 2016, fa coppia prima nella vita e poi nella musica. Reduce dal successo del programma televisivo 'Via dei Matti numero 0' trasmesso su Rai3, Stefano Bollani torna a Parma il 10 settembre con i 'Piano variations on Jesus Christ Superstar', a 50 anni dall'uscita del celebre album, del quale darà una sua personalissima rilettura. A chiudere il festival, il 12 settembre, Levante che, dalle 19,30, darà inizio al suo spettacolo 'Dall'alba al tramonto Live'. "Sono concerti che testimoniano un importante e prezioso ritorno alla normalità, nella speranza e con l'augurio - ha detto Federico Pizzarotti, sindaco di Parma - che possano regalare ai parmigiani momenti di alta cultura, bellezza spensierata e ricchezza artistica sotto affascinanti cornici estive. Abbiamo tutti, oggi più di ieri, bisogno di sognare e di tornare piano piano alla normalità". (ANSA).