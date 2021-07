Giffoni50: il 29 luglio anteprima del nuovo Suicide Squad

NAPOLI, 15 LUG - Il 29 luglio al festival di Giffoni anteprima su prenotazione di "The suicide Squad - Missione suicida", la nuova pellicola Warner (nelle sale dal 5 agosto) che torna, dopo il successo del primo episodio, a proporre una avventura in team dei più famosi supercriminali della Dc Comics, firmata dallo sceneggiatore e regista James Gunn. Una serie di truffatori pronti a qualsiasi cosa pur di tornare alla libertà, anche ad unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Si troveranno ad affrontare scontri di ogni sorta e difendere la propria incolumità non sarà affatto semplice: Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Capitan Boomerang (Jai Courtney), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), Savant (Michael Rooker), King Shark (Sylvester Stallone), Blackguard (Pete Davidson), Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn (Margot Robbie) in una missione da veri supereroi, senza alcuna regola. La Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione sotto la guida del colonnello Rick Flag (Joel Kinnaman) e con le direttive degli esperti del governo capitanati da Amanda Waller (Viola Davis) nelle orecchie. Dal 16 luglio, su www.giffonifilmfestival.it partiranno le prenotazioni per le anteprime di #Giffoni50Plus: per gli interessati a "The suicide Squad - Missione suicida" la data utile è il 23 luglio. (ANSA).