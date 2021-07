Cannes: i tre volti di Mathieu Amalric

CANNES, 14 LUG - Un'altra commedia musicale nella selezione di Cannes e con un'ambientazione inedita: Lourdes. E' "Tralala" con Mathieu Amalric nei panni di un cantante di strada attratto a Lourdes da un'apparizione. Josiane Balasko, Maïwenn, Mélanie Thierry, Denis Lavant, Bertrand Belin e Jalil Lespert interpretano gli altri personaggi pittoreschi di questa storia, tenera e burlesca, girata principalmente nella città mariana, luogo di nascita degli autori i fratelli Larrieu - Arnaud e Jean-Marie. Amalric, visto anche in The French Dispatch di Wes Anderson, ha tre film a Cannes: oltre Tralalà, porta in Cannes Premiere il suo nuovo film come regista, adattamento dell'opera teatrale di Claudine Galéa, Je reviens de loin: Serre Moi Fort, la storia dell'addio di una donna, interpretata Vicky Krieps. Il nome di questa attrice lussemburghese è in grande ascesa, vista tra l'altro nel Filo nascosto di Paul Thomas Anderson (2017) con Daniel Day Lewis, ne L'ultimo Vermeer di Dan Friedkin, a Cannes 2021 è protagonista di due film, quello di Amalric e Bergman Island di Mia Hanson Love in concorso. E' nel cast del film hollywoodiano "Old" di M. Night Shyamalan di prossima uscita (ANSA).