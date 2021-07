We are Thousand e Disco Ruin vincono a Extra Doc Festival

ROMA, 14 LUG - La quarta edizione di Extra Doc Festival, il concorso dedicato alle migliori espressioni del documentario italiano, si è conclusa con l'assegnazione dei due principali riconoscimenti: "Miglior documentario italiano dell'anno" è We Are the Thousand. L'incredibile storia di Rockin' 1000 di Anita Rivaroli, mentre Disco Ruin - 40 anni di Club Culture italiana di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto ha ricevuto il premio Extra Doc CityFest. Fino a domenica 25 luglio, i due film saranno visibili on demand sulla piattaforma Digital Rff. I premi sono stati assegnati dalla giuria di Extra Doc Festival, presieduta dal regista Agostino Ferrente e formata dalla montatrice Esmeralda Calabria, di giornalisti Fulvia Caprara e Virman Cusenza, l'artista Gea Casolaro e il regista Sydney Sibilia. Sono state inoltre attribuite due Menzioni Speciali. La prima, voluta dal Comitato Scientifico composto da Laura Delli Colli (Presidente Fondazione Cinema per Roma) e Giovanna Melandri (Presidente Fondazione Maxxi), è andata a Pino di Walter Fasano. La seconda ha premiato L'occhio di vetro di Duccio Chiarini, scelto dai trenta membri della platea competente composta da giovani critici, studiosi e da appassionati di ogni età in collaborazione con le Biblioteche di Roma. Extra Doc Festival si è svolto nel programma dell'ottava edizione di Cinema al Maxxi (che si concluderà il 21 luglio), manifestazione realizzata nell'ambito di CityFest, il contenitore di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma. (ANSA).