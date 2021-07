Pappano dirige Orchestra S.Cecilia in piazza del Campo a Siena

SIENA, 14 LUG - Piazza del Campo a Siena si trasforma per una notte in una grande sala da concerto, ospitando il concerto dell'Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma diretta da Antonio Pappano. Lo spettacolo è un evento straordinario del Chigiana international festival & Summer academy 2021, in programma venerdì 16 luglio (inizio ore 21.30) e organizzato da Comune di Siena e Accademia Chigiana. Il concerto, ad ingresso gratuito su prenotazione, proporrà l'Ouverture dal Nabucco di Giuseppe Verdi, il celeberrimo Concerto per violino e orchestra di Pëtr I. Čajkovskij affidato all'interpretazione del violinista russo Ilya Gringolts, anche docente alla Chigiana, e la Sinfonia n.7 di Ludwig van Beethoven. "E' un evento estremamente significativo, un grande segnale di speranza di ripresa per tutto il nostro paese, sono fermamente convinto che la cultura e la musica in particolare siano strumenti fondamentali per aiutare tutti noi a riprendere l'ordinarietà della nostra vita" ha detto Carlo Rossi, presidente dell'Accademia Chigiana. "Dopo 30 anni di assenza la grande musica sinfonica torna in piazza del Campo" ha aggiunto Luigi De Mossi, sindaco di Siena, sottolineando: "Un evento di alto profilo artistico, con il quale piazza del Campo si fa apice della festa e della cultura senesi". Al concerto potranno assistere al massimo mille spettatori tutti con posto a sedere assegnato: per consentire un afflusso regolato e in sicurezza all'evento, a partire dalle 20.30, l'accesso alla piazza sarà consentito solo da tre varchi, mentre tutti gli altri varchi fungeranno esclusivamente da uscite. Diretta radiofonica su Rai Radio 3 e, nelle settimane successive, in differita tv su Raiuno, Rai5 e RaiPlay. (ANSA).