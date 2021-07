Madama Butterfly, Opera Roma al Circo Massimo con Puccini

ROMA, 14 LUG - Madama Butterfly e la perdita del paradiso. E' la chiave di lettura seguita dal regista Alex Ollè per la messa in scena del capolavoro pucciniano, il 16 luglio al Circo Massimo per la stagione estiva del Teatro dell' Opera di Roma. Questo secondo appuntamento con la grande lirica, dopo l' inaugurazione affidata al ''Il trovatore'' di Verdi, vedrà sul podio il maestro Donato Renzetti. Per il regista spagnolo, che aveva firmato la regia del dramma alle Terme di Caracalla nel 2015, riproposto l' anno successivo sulla scia del successo di critica e pubblico, è dunque un ritorno con un allestimento ripensato per il grande palcoscenico all' aperto realizzato nel magnifico stadio della Roma Antica. Accanto a lui la stessa squadra con Alfons Flores alle scene, Lluc Castells ai costumi, Marco Filibeck alle luci e Franc Aleu ai video, Susana Gómez regista collaboratore. Protagonista della tragedia giapponese in tre atti composta da Puccini nel 1903, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa da John Luther Long e David Belasco, è il soprano americano Corinne Winters, che interpreta Cio-Cio-San, al debutto in questo ruolo per l' Opera di Roma. A impersonare Pinkerton il tenore Saimir Pirgu, in alternanza con Angelo Villari (31 luglio, 6 agosto). Adriana Di Paola sarà l'ancella Suzuki. Andrzej Filończyk, conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione di Figaro nel film-opera Il barbiere di Siviglia, sarà Sharpless. Il Coro è diretto dal maestro Roberto Gabbiani. (ANSA).